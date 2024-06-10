Marmara'da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece artacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi’nde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği belirtilerek, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 12 derecenin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Öte yandan hafta sonu beklenen yağışla sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına inmesinin beklendiği belirtildi. İleriki günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların, İstanbul: 32-34, Edirne: 34-42, Kırklareli: 32-37, Tekirdağ: 29-33, Kocaeli: 34-39 Sakarya: 34-39, Yalova: 31-33 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.