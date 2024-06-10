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        Marmara'da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece artacak

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:01 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:01
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        Marmara'da hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece artacak
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi’nde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği belirtilerek, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 12 derecenin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Öte yandan hafta sonu beklenen yağışla sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına inmesinin beklendiği belirtildi. İleriki günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların, İstanbul: 32-34, Edirne: 34-42, Kırklareli: 32-37, Tekirdağ: 29-33, Kocaeli: 34-39 Sakarya: 34-39, Yalova: 31-33 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

        Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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