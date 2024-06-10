Edirne'de ziraat odalarından buğday fiyatına 'revize' çağrısı

EDİRNE'de ziraat odaları başkanları heyeti, geçen hafta açıklanan buğday fiyatına tepki göstererek, revize edilmesi talebinde bulundu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Açıklanan bu fiyatlar, maliyetlerimizin, Türkiye gerçeklerinin ve Türkiye'de yaşanan enflasyonun çok altındadır. Fiyatları kabul etmiyoruz ve fiyatların tekrar revize edilerek üretimin sürdürülebilir olması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Haziran'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatını, makarnalık buğdayda ton başına 10 bin, ekmeklik buğdayda ise 9 bin 250 lira olarak açıklarken, destekleme priminin ise 1750 lira olacağı ifade edildi. Açıklamanın ardından bir araya gelen Edirne merkez ve 8 ilçesindeki ziraat odaları başkanları, fiyata tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Edirne Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açıklamada Uzunköprü, Enez, Meriç, İpsala, Havsa, Keşan ve Lalapaşa ziraat odaları başkanları da hazır bulundu. Başkanlar adına açıklamayı okuyan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, açıklanan alım fiyatının Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bir önceki hafta açıkladığı 10,87 TL'lik maliyetin çok altında olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Buğdaya, arpaya verilen bu düşük fiyatla zarar eden buğday ve arpa üreticisinin üretimden koparılması kaçınılmaz bir son olacaktır. Kıymetli yetkililerimizin gece gündüz demeden, alın teriyle çalışan buğday ve arpa üreticisinin maliyet artışını hiç göze almadan fiyat açıklaması, üreticinin ölüm fermanıdır. Geçen yıla göre son 1 yılda mazotta yüzde 105, gübrede ortalama yüzde 30, ilaçta yüzde 52 ve işçilik oranlarında yüzde 75 oranında bir artış söz konusudur. 'Ekilmedik bir karış ver bırakmayın' ve 'Sen yeter ki üret' denilerek çıkılan bu yolda, buğday ve arpa üreticisi, bugün kaderine terk edilmiştir. Çiftçinin kazanacağı bu parayla 12 ay geçineceği gerçeği hiç dikkate alınmamıştır. Çiftçilere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün bedellerini 45 günde ödeyecek olması, 'Buğdayı bana getirmeyin' anlamına geliyor. Hem fiyatın düşük, hem de ödemenin geç olması TMO'nun buğday 'almama' politikası uygulayacağını gösteriyor. Kara gün dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday ve arpa üreticisinin yanında durmalıdır."

'BU TARIM POLİTİKASI ÜRETİCİYE ZARAR VERİYOR' Kurumların, üreticiyi desteklemesi gerektiğini kaydeden Arabacı, "Geçtiğimiz üretim dönemlerinde 1 ton buğday ile 375 litre mazot ve 916 kilo gübre alırken bugün açıklanan rakam ile 227 litre mazot ve 646 kilo gübre alınabiliyor. Bizlerin anlamadığı nokta şudur ki TÜİK'e göre bugün yıllık enflasyon yüzde 75, girdi fiyatlarındaki artış yüzde 50 ama bizim buğday alım fiyatındaki artış ise yüzde 12'dir. Hiçbir girdi fiyat artışında kontrol sağlanamıyorken, her sektör istediği gibi kendi fiyatlarını açıklıyorken, üreticiyi desteklemek için kurulan kurumların işi enflasyon ile mücadele değil, üreticiyi desteklemektir. Geçen yıl ekmek 5 TL iken, bugün ekmek 10 TL'dir. Tüketicinin ekmeğine gelen zam yüzde 100 iken, uygulanan bu tarım politikaları ile parayı kim kazanıyor ve kimler kollanıyor? Geçen yıl buğdayı 8 bin 250 TL'den alan TMO, bugün bu buğdayı 10 bin 250 TL'den satarken, çiftçimizden yeni sezon buğdayı 9 bin 250 TL'den almak istiyor. Uygulanan bu tarım politikaları çiftçiye büyük zarar veriyor. Bu zararlardan bir an önce dönülmeli ve çiftçi olarak sabrımız sınanmamalıdır" diye konuştu.