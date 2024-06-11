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        Edirne'de 20 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:40
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        Edirne'de 20 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE’de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uzgaç köyünde yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Ekipler, Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde yaptıkları kontrolde ise yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek isteyen 9 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araç trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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