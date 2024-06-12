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        Edirne'de 22 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:55
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        Edirne'de 22 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’de yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elçili köyünde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 22 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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