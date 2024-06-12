Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde İpsala Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. İpsala'dan sınır kapısı yönüne giden Yunanistan vatandaşı N.S. yönetimindeki K0Z 1928 plakalı otomobil, UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı'ndan ana yola çıkan Cemali Günşan idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Günşan, ağır yaralandı. İhbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günşan, kurtarılamadı. Sürücü N.S. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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