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        Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cemali Günşan (65), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:05
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        Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        EDİRNE’ninİpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cemali Günşan (65), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde İpsala Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. İpsala'dan sınır kapısı yönüne giden Yunanistan vatandaşı N.S. yönetimindeki K0Z 1928 plakalı otomobil, UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı'ndan ana yola çıkan Cemali Günşan idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Günşan, ağır yaralandı. İhbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günşan, kurtarılamadı. Sürücü N.S. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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