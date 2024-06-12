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        Motosiklette çıkan yangının sıçradığı binadakileri uyandırıp tahliye ettiler

        EDİRNE'de sabaha karşı apartman girişine bırakılan motosiklette yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:35
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        Motosiklette çıkan yangının sıçradığı binadakileri uyandırıp tahliye ettiler
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        EDİRNE'de sabaha karşı apartman girişine bırakılan motosiklette yangın çıktı. Dumanların sardığı apartmanda yaşayanlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından uyandırılıp tahliye edildi.

        Yangın, saat 04.00 sıralarında Babademirtaş Mahallesi Sanat Sokak’taki 4 katlı apartmanın girişindeki motosiklette çıktı. Alev alan motosikletten çıkan dumanlar kısa sürede binayı sardı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, uyuyan binadakilere seslenip uyardı. Motosikletteki yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Daha sonra polis ve itfaiye ekipleri, daireleri tek tek dolaşarak uyuyanları uyarıp, dumanların sardığı binadan çıkmalarını istedi. Yangına uykuda yakalananlar, evlerini tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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