Edirne'de doktoru darbeden sanığa 'iyi hal' indirimi ile 2 yıl 1 ay hapis cezası

EDİRNE'deannesinin ölümü sonrası doldurulması gereken belgeler konusunda kendisini bilgilendirmek isteyen doktor B.B.Ö.'yü darbeden Volkan Kuşçu, tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, 'iyi hal' indiriminden yararlandırılan sanıkla ilgili karara itiraz edeceklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi'nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu, 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi. Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Kuşçu'yu gözaltına aldı. Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ile yeniden gözaltına alındı. Kuşçu, 9 Şubat'ta tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPINCA YENİDEN TUTUKLANDI Volkan Kuşçu, Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Kuşçu, tahliyesinin ardından sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesaj paylaştı. Sosyal medyasından 'Ne olursa olsun, cezaevine giren insan bir süre sonra katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini paylaşıp, mesaj gönderdiğini iddia edilen Kuşçu hakkında savcılığa şikayette bulunuldu. Haberleşme ve iletişim yasağı bulunan Kuşçu'nun paylaşımını 'tehdit' olarak kabul eden savcılık, hakkında tutuklama talebinde bulundu. Kuşçu, bu şikayet sonrası yeniden tutuklandı. Kuşçu, tehdit davasının ilk duruşmasından da tahliye edildi.

'ÜST SINIRDAN CEZA' TALEBİ Kuşçu hakkında açılan darp davasının karar duruşması, bugün Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan Kuşçu ile darbedilen doktor B.B.Ö.'nün katılmadığı duruşmada, Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, oda yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda meslektaşı ile avukatlar hazır bulundu. B.B.Ö.'nün avukatları, sanık Kuşçu'nun en üst sınırdan ceza almasını talep etti. Mahkeme heyeti, Kuşçu'ya ilk olarak 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Eylemin sağlık çalışanına karşı gerçekleştirildiği için cezayı yarı oranında artıran heyet, Kuşçu'nun cezasını 2 yıl 6 aya çıkardı. Kuşçu hakkında 'haksız tahrik' indirimine gitmeyen mahkeme, iyi halden dolayı cezayı 1/6 oranında indirerek 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

'ADALET DUYGUMUZ HİÇ TATMİN OLMADI' Duruşmanın ardından Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, karara itiraz edeceklerini söyledi. Karlıkaya, "Edirne Tabip Odası olarak, sağlıkçılar olarak adalet duygumuzun hiç tatmin olmadığını beyan ediyoruz. Daha caydırıcı cezaların uygulanması gerekiyor ki sağlıkta şiddet bitsin. Adalet istiyoruz. Bu suçun üst sınırının 6 yıla kadar olduğunu söylüyor avukatlarımız, bu üst sınırdan bekliyorduk. Bu karara mutlaka itiraz edeceğiz" dedi. 'EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİ GEREKİYORDU'

Edirne Tabip Odası Şiddetle Mücadele Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun da yargılamanın hekim camiasını tatmin etmediğini söyledi. Altun, "Bu yargılama hiçbir zaman hekim camiasını tatmin edecek bir yargılama değil. Böyle bir durumda görevi başında bir kadına, bir hekime karşı yapılmış olan saldırının üst limitten cezalandırılması gerekiyordu. Kaldı ki fail zincirleme şekilde suç işlemeye devam ediyor. Tutuklanma sonrası tahliye edildikten sonra akabinde sosyal medya üzerinden meslektaşımıza karşı tehditlerin iyi niyeti gösterecek bir tarafı yok. Beraberinde bu suçun bir kadına karşı işlenmiş olması, ağırlaştırıcı unsurlardan bir tanesidir. Niye mahkeme tarafından bunun göz önüne alınmadığını merak ediyoruz açıkçası" diye konuştu.