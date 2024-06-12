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        Çiftlikteki yangında 1000 ot balyası yandı

        EDİRNE'dekibir çiftlikte kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:25
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        Çiftlikteki yangında 1000 ot balyası yandı
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        EDİRNE'dekibir çiftlikte kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı.

        İstasyon Mahallesi yakınlarında Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte demirlere uygulanan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, yakındaki ot balyalarına sıçradı. Sıcak havanın da etkisiyle balyalar kısa sürede tutuşurken, yangın büyüdü. Çiftlik çalışanları kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince, durumu Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile alevler söndürüldü. Büyükbaşların da bulunduğu ahıra sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı. Yangına müdahale etmek isterken kolu hafif şekilde yanan bir çiftlik çalışanın tedavisi de bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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