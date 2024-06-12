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        CHP Edirne İl Başkanı Kahraman, görevinden istifa etti

        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:25
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        CHP Edirne İl Başkanı Kahraman, görevinden istifa etti
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        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, geçen yıl ocak ayından bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Kahraman, ayrılık kararıyla ilgili yayınladığı açıklamada, herhangi bir neden göstermezken, partisi ve Edirne için hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Partide yaptığı görevleri anlatan Kahraman, "Bu mücadelemizin bir bayrak yarışı olduğunu bilerek bu zamana kadar içtenlik ve samimiyetle görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirne'm için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne'm için hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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