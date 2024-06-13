Edirne'de 23 kaçak göçmen, 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de yaptıkları denetimde Yunanistan'a geçmek isteyen 10, Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yaptıkları kontrolde 13 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araç trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.