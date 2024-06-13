Edirne'de 9 kişinin üzerinde olduğu tarım aracı, polisin uygulamasına takıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin 'şok' uygulamasında, üzerinde aralarında çocukların da olduğu, 9 kişinin bindiği plakasız tarım aracı trafikten menedildi, sürücüsüne ceza kesildi. Uygulamada 1 araçta uyuşturucu ele geçirildi. Bir başka aracın sürücüsüne de çakar bulundurmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.

İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Keşan'daki 7 noktada 150 personelin katılımıyla eş zamanlı 'şok' uygulama yapıldı. Alparslan Türkeş Meydanı’ndaki noktada dron destekli uygulamayı; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da takip etti. Uygulamada şüpheli görülen araçlar tek tek durdurulup araçtakilerin GBT’leri sorgulandı ve üzerleri arandı. Uygulama kapsamında 915 kişinin GBT'si sorgulanırken, 351 araç da kontrol edildi.