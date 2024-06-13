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        Edirne'de site bahçesine düşen otomobilde anne ile oğlu yaralandı

        EDİRNE'deotomobilin 5 metre yükseklikten site bahçesine düştüğü kazada anne ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:40
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        Edirne'de site bahçesine düşen otomobilde anne ile oğlu yaralandı
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        EDİRNE'deotomobilin 5 metre yükseklikten site bahçesine düştüğü kazada anne ile oğlu yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Seha Sokak'ta meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı 22 ADR 380 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten site bahçesine düşüp, ters döndü. Kazada sürücü M.Ç. ile yanındaki oğlu O.Ç. (12), yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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