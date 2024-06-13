Edirne'de site bahçesine düşen otomobilde anne ile oğlu yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Seha Sokak'ta meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı 22 ADR 380 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten site bahçesine düşüp, ters döndü. Kazada sürücü M.Ç. ile yanındaki oğlu O.Ç. (12), yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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