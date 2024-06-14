Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Trakya'da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Trakya'da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anından kuvvetli rüzgar, fırtına, yerel dolu yağışı, hortum riski ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
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