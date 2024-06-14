Edirne'de jandarmadan kuruluş yıl dönümünde özel çekim

EDİRNE'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü dolayısıyla şehrin tarihi ve turistik yerlerinde paramotor pilotlar ve dalgıçların da katılımıyla video klipler çekildi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kapsamında paramotor pilotlarının da katılımıyla Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca köprülerinin üzerinde jandarma pankartı açılarak, uçuşlar yapıldı. Köprülerde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar ve askeri araçların geçişleri de gerçekleştirildi. Tarihi köprülere jandarma pankartları açılırken, Meriç Köprüsü'nden nehre projeksiyonla '185. yıl' ve 'jandarma' yazıları ile İçişleri Bakanlığı'nın logoları yansıtıldı. Öte yandan dalgıçlar Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde dalış gerçekleştirerek, su altında pankart ve Türk bayrağı açtı.