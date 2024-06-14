Edirne'de 350 dönüm buğday ekili alan yandı

EDİRNE'ninKeşan ilçesine bağlı Boztepe ve Türkmen köyleri arasındaki tarlada çıkan yangında yaklaşık 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Boztepe ve Türkmen köyleri arasındaki buğday ekili tarlada meydana geldi. İddiaya göre, tarlada hasat yapıldığı sırada biçerdöverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye Keşan ve İpsala'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında yaklaşık 350 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirtilirken, biçerdöver sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da bölgeye gelerek incelemede bulundu.