Edirne'deki sınır kapılarında bayramda 812 personel 24 saat esasıyla çalışacak

EDİRNEValisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı arifesinde yurda giriş yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçi vatandaşlarla bayramlaşarak, alınan tedbirleri inceledi. Vali Sezer, "Kurban Bayramı süresince gümrük kapılarımızda 622 gümrük personelimiz ve 190 emniyet personelimiz olmak üzere 812 personel 24 saat esasına göre görev alarak buradaki trafik akışını ve ziyaretçi akışını kesmeden kolaylıkla giriş ve çıkış yapmalarını sağlayacak şekilde görevleri başında olacaklar" dedi.

Vali Yunus Sezer, Kurban Bayramı öncesi gurbetçi yoğunluğunun arttığı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yaz tatillerini geçirmek üzere sınır kapısına gelen gurbetçi vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutlayan Sezer'e, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da eşlik etti. Gurbetçi vatandaşların Kurban Bayramı'nda yurda sorunsuz ve hızlı şekilde giriş yapmaları için kentteki tüm sınır kapılarında gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Vali Sezer, tedbirleri yerinde inceledi.

'700 BİN ARACIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ' Geçen Ramazan Bayramı tatili boyunca 450 bin yolcunun kentteki sınır kapılarından giriş ve çıkışı yaptığını hatırlatan Vali Sezer, "Aynı zamanda 108 bin de araç giriş ve çıkışı olmuş. Bu çok büyük bir yoğunluk. Özellikle İpsala Gümrük Kapımızda yoğun bir trafik vardı. Bu sene de bugün sabah itibarıyla bu yoğunluk yeniden artmaya başlamış durumda. Sabah oradaki mülki amirliğimizde ve gümrük makamlarımızla konuştuğumuzda bu bilgileri verdiler. Bugünden itibaren bizim gurbetçi sezonu da geri dönüşlerde de bir hızlanma var. Bu 3 aylık dönemde de büyük bir araç giriş ve çıkışı olacak. Özellikle gurbetçi sezonu dediğimiz 22 Haziran'la 15 Eylül döneminde geçen yıl toplam 616 bin araç giriş ve çıkışı olmuş. Bu çok büyük bir rakam. Günlük ortalama 7 bin 766 tane aracın giriş ve çıkışı yaptığını görüyoruz. Yine bu sene de 2024 yılında da yine aynı dönem için geçen yıllar baz alındığında 700 bin aracın giriş ve çıkış yapacağını öngörüyoruz" dedi.

'BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK' Kentteki sınır kapılarında bütün tedbirlerin alındığını anlatan Vali Sezer, "Hem bayram tatili boyunca hem de bayram tatilinden de sonra gurbetçi sezonumuzda gelen hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı karşılamak üzere bütün tedbirlerimizi kapılarımızda, gişelerimiz de almış durumdayız. Bu dönemde hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, gümrük personeli takviyesinde bulundular hem de Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından gümrük kapılarında personel takviyesi oldu. Bizler de bu geçişlerle ilgili olarak geçen yıllarda yaşanan aksaklıkları göz önüne alınarak kapılarda kendimiz daha hızlı geçişlerle ilgili düzenlemelere gittik. Hem emniyet hem de gümrük bölge müdürlüğümüz ortak beraber çalışarak birtakım düzenlemeler yerine getirdiler" diye konuştu.

'SERİ GEÇİŞLER OLACAK' Sezer, gurbetçileri karşılayacakları ve dinlenebilecekleri alanların oluşturulduğunu belirterek, "Burada geçen yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu'muzla beraber onlar burada çadır alanları, bekleme alanları oluşturmuştu. Bu sene de yine aynı şekilde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu, valiliğimiz ve birtakım sivil toplum kuruluşlarımızla beraber hem Bulgaristan tarafında hem de Türkiye tarafında bu beklemeler için tedbirlerimizi almış durumdayız. Umuyorum ki seri geçişlerle olacak. Çünkü Bulgaristan tarafıyla da yoğun bir şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Hemşerilerimizi bekletmeden, vatandaşlarımızı bekletmeden vatan hasretlerinin gidermeleri için gerekli tedbirleri almış durumdayız" dedi.

'BAYRAMI AĞIZ TADIYLA GEÇİRELİM' Vatandaşları, trafikte de kurallara uymaları konusunda uyaran Vali Sezer, "Bayram boyunca trafik, çok önemli. Bayramımızı ağız tadıyla geçirelim. Hiçbir eve, hiçbir aileye, bir acı girmesin bütün temennimiz bu. Bunun için de İçişleri Bakanlığımız güvenlik tedbirleriyle ilgili genelgesini yayınladı. Biz de ilimizde genelgeyle birlikte toplantılar düzenledik ve herkesin sorumluluklarını kendilerine tebliğ ettik. Bu manada da radar hız denetimleri, insansız hava araçlarıyla ilgili yapılan denetimler, dron denetimleri, yine emniyet kemeri denetimleri, motosiklet denetimlerini, alkollü araç kullanımıyla ilgili denetimlerimiz ve şehirler arası otobüslerle ilgili sivil ekiplerin denetimleri ve resmi ekiplerin denetimleri kontrolleri bu dönemde hızlı bir şekilde devam edecek ve artarak devam edecek. Bu çerçevede emniyet ve jandarmamız 202 araç 169 trafik personeli ve 49 trafik timi olacak şekilde çalışmalarını bu dönemde devam ettirecekler. Sağlık ve itfaiyemiz görevi başında olacak. Bu çerçevede 1732 sağlık personelimiz il merkezinde ve ilçelerimizde görev yapacak. Yine 138 itfaiye personelimiz de havalar ısınıyor, Orman personelimizle beraber AFAD'ımızla beraber yine aynı şekilde bayram sürecinde olası yangınlara karşı teyakkuz halinde olacaklar" diye konuştu.