Meriç Nehri'nde arızalanan hidroelektrik santrali, güçlendirilip test aşamasına alındı

EDİRNE'de2023 yılının Ağustos ayında test aşamasında yaşanan arıza nedeniyle projesinde değişikliğe gidilerek güçlendirilen Meriç Nehri üzerindeki Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali, yeniden test sürecine alındı. Santralde incelemede bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, günde 2.2 megavatt elektrik üretileceğini belirtip, "Bayram süresince elektrik üretimi olmayacak. Enerjiyi de temmuz ayının ilk haftasında vermiş olacağız" dedi.

Edirne'de geçen yıl temmuz ayında Meriç Nehri üzerinde yapımı biten ve ağustos ayında test aşamasına alınan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nde çalışmalar, arıza nedeniyle durduruldu. Zemin kaynaklı olduğu belirlenen arızanın ardından yapılan proje değişikliğiyle santralde güçlendirme çalışması gerçekleştirildi. 14 metre uzunluğunda, günde 2.2 megavat elektrik üretilecek santralde yapılan güçlendirme çalışmaları sona ererken, bugün test aşamasına geçildi.

'HASAR GÖREN YERLER SIFIRDAN YAPILDI' Edirne Valisi Yunus Sezer, santrali ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Santralde, büyük bir ekip çalışmasıyla güçlendirme çalışmalarının yapıldığını anlatan Sezer, "Geldiğimiz noktada geçen yıl eylül ayı itibarıyla üniversitemiz, DSİ'miz, Özel İdare'miz ve yine Çevre Vakfı tarafından akredite edilmiş, özellikle taşkın ve baraj yapımında akreditasyonu tamamlanmış bir firmayla beraber büyük bir teknik ekip çalışması yapıldı. Zemin etütlerinden ve DSİ tarafından verilen görüşler doğrultusunda proje yeniden gözden geçirildi. Gözden geçirilmesi sonucunda da bozulan ve hasar gören yerler yeniden yeni teknikle, teknik insanların önermeleri doğrultusunda yeniden inşa edildi, sıfırdan inşa edildi. Üzerinde bulunduğumuz sağlam olan kısımda da yine aynı şekilde hocalarımızın ve mühendislerimizin önerileri doğrultusunda güçlendirmeler yapıldı. Burada hem zemin etüdünden, forek kazık sistemine kadar bütün alanda saha çalışmaları yapıldı" dedi.

'İLK DENEMESİNİ YAPTIK' Santralde ilk test aşaması olan 'su tutma' işlemine başladıklarını anlatan Sezer, "Gelinen noktada dün itibariyle bu yapım işlemleri tamamlandı ve su tutma dün gece gerçekleştirildi. Yaklaşık yedi saatlik bir dönemde bu su tutulan arka taraf doldu ve şu anda gördüğünüz şelale görünümü oluştu. Burada elektrik üretimi yapılacak ama şu anda biz su tutma ünitelerinin testini yapıyoruz. Daha önce teker teker kaldırılarak bunların denemeleri yapıldı. Yani yaklaşık 45 gündür sürekli denemeler yapılıyor ama ilk kez bütün savakların tek anda kaldırıldığı denemeyi de dün gece itibariyle ben de buradaydım akşam itibariyle bütün arkadaşlarımızla beraber denemesini yaptık. Umarım kazasız belasız, hasarsız, Edirne’mize güzel bir proje, güzel bir hizmet kazandırılmış olur" diye konuştu.

'SÜREKLİ DENETİM OLACAK' Santralin süreç içerisinde sürekli denetimde olacağını da belirten Sezer, "Burası da bu süreç içerisinde sürekli hem hocalarımızın hem de ekibimizin denetiminde olacak. Yaklaşık bir ay, iki ay bunu sürekli denetim altında tutacağız. Yapılması gereken, alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken ilave tedbirlerin tamamı bir daha geçmiş dönemde kaynaklanan arızalar ve hasarların oluşmaması için hepsi yapılmış durumda. Arkadaşlarımızın taahhüdü sonrasında bu bilim ekibinin bizlere 'Sayın Valim, tamam' demesi sonucunda bu suları tuttuk. Hiç kimsenin en ufak bir şekilde burnunun kanamasını istemeyiz. Bu her şeyin ötesinde ve her şeyden daha önemli bizim açımızdan" dedi.