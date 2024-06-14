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        Engelsiz yaşam merkezine giren yılan endişe yarattı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde engelsiz yaşam merkezine giren 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:25
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        Engelsiz yaşam merkezine giren yılan endişe yarattı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde engelsiz yaşam merkezine giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aksu Sokak üzerindeki engelsiz yaşam merkezine giren ve bir sandalyenin üzerine çıkan yılanı fark eden personel, durumu itfaiyeye bildirdi. Merkeze giden itfaiye ekipleri, 1.5 metre boyundaki bozyörük cinsi yılanı özel aparatla yakaladı. Torbaya konan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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