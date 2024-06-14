Engelsiz yaşam merkezine giren yılan endişe yarattı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aksu Sokak üzerindeki engelsiz yaşam merkezine giren ve bir sandalyenin üzerine çıkan yılanı fark eden personel, durumu itfaiyeye bildirdi. Merkeze giden itfaiye ekipleri, 1.5 metre boyundaki bozyörük cinsi yılanı özel aparatla yakaladı. Torbaya konan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

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