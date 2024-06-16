Edirne'de bayram namazında camiler doldu

EDİRNE'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını restorasyonu süren ve bir kısmı ibadete açık UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Eski Cami başta olmak üzere diğer camilerde kıldı. Camiler bayram namazını kılmaya gelenlerle doldu

Bayram namazını Eski Cami’de kılan Edirne Valisi Yunus Sezer, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik tarafından da cami çıkışı vatandaşlara kolonya, lokum ve şeker ikram edildi. Eski Cami’de imam hatip Salih Tatlı, bayram hutbesinde Filistin’deki Müslümanların bayramı zulüm altında geçirdiğini belirterek, Filistinlilerin, kadın, çocuk yaşlı demeden katledildiğini söyledi.