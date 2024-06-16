Denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef'in cinayet şüphelisi Edirne'de yakalandı

İSTANBUL'dadenizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör (52), Edirne'de jandarma tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör'ün Edirne'de olduğunu belirledi. Güngör, gece yarısı merkeze bağlı Elçili köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İncelemede Güngör'ün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.