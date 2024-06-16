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        Denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef'in cinayet şüphelisi Edirne'de yakalandı

        İSTANBUL'dadenizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör (52), Edirne'de jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:55
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        Denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef'in cinayet şüphelisi Edirne'de yakalandı
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        İSTANBUL'dadenizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör (52), Edirne'de jandarma tarafından yakalandı.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör'ün Edirne'de olduğunu belirledi. Güngör, gece yarısı merkeze bağlı Elçili köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İncelemede Güngör'ün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yavuz Güngör'ün ifadesinde, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra Sedef Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, daha sonra da halıyı sarıp deniz attığını söylediği öğrenildi. Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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