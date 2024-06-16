TIR şoförleri, bayrama ailelerinden uzakta girdi

TÜRKİYE'nin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyan TIR şoförleri, Kurban Bayramı’na, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda, ailelerinden uzakta girdi. Oğlu Hasan Özlem ile yola çıkan Hüseyin Özlem, "Ben de çocuğumu yanıma aldım çünkü göremiyorum. En azından göremediğim için yanımda götürmek istedim" dedi.

Türkiye'nin ihraç ürünlerini, Avrupa ülkelerine götüren TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı'na ailelerinden uzakta, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda girdi. İşlemler için TIR parkında bekleyen şoförler, kendi aralarında bayramlaştıktan sonra ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı. Bazı şoförler de görüntülü görüşme ile özlem giderdi. 10 yıldır TIR şoförlüğü yapan Kadri Yıldız, hayatlarının yollarda ve geçtiğini aileleri ile cep telefonuyla bayramlaştığını söyledi. Yıldız, "Mesleğimiz bu. Yaklaşık 2 senedir bayrama gidemiyorum. Hayatımız yollarda geçiyor. Yaklaşık 70-80 saattir buralardayız. Bu sıra nedeniyle mağdur oluyoruz. Gezmeyi, bayramlaşmayı, arkadaşlarımı özledim. Cep telefonuyla görüntülü bir şekilde bayramlaşıyoruz" diye konuştu.

'OĞLUM YANIMDA AMA KIZIM YOK, EŞİM YOK' TIR şoförü Hüseyin Özlem, okulların tatil olması ve Kurban Bayramı nedeniyle oğlu Hasan Özlem'i de (11) yanına aldı. Özlem, "Bayramda yollardayız. Bayramları evimizde ailemizle geçirmek isteriz ama maalesef bu kapıların durumu bizleri bu şekle soktu. Ben de çocuğumu yanıma aldım çünkü göremiyorum. Pasaportunu, vizesini ayarladım. En azından göremediğim için yanında götürmek istedim. Avrupa’ya çalışıyorum. Avrupa’nın her ülkesine gidiyorum. 4-5 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bayramlarda aileden uzak kalmak, bana çok kötü duygular hissettiriyor. Eşimden ve küçük kızımdan ayrı, ikisini evde bırakıyorum. Hakikaten zor oluyor. En çok eski bayramları özledim. Ailemle oturup babaanne, dede, eşim, babam, annem ve kardeşim hep birlikte oturmayı, bayram sabahını, el öpmeyi özledim. Bayramımız hiç bayrama benzemiyor. Oğlum yanımda ama kızım yok, eşim yok. Tabii duygulanıyorum konuşurken. Zor oluyor ama en azından oğlum yanımda. Biraz gönlümü ferah tutuyor" dedi.