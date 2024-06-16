Denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef'in cinayet şüphelisi Edirne'de yakalandı(2)
İSTANBULPOLİSİNE TESLİM EDİLDİİstanbul'da denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in Edirne'de yakalanan cinayet şüphelisi Yavuz Güngör, çıkarıldığı adliyede Cumhuriyet Başsavcılığı talimat bürosunun kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
İSTANBULPOLİSİNE TESLİM EDİLDİ
İstanbul'da denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in Edirne'de yakalanan cinayet şüphelisi Yavuz Güngör, çıkarıldığı adliyede Cumhuriyet Başsavcılığı talimat bürosunun kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Edirne'den alınan Güngör, soruşturmasının yürütüleceği İstanbul'a götürüldü.
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