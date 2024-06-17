Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı

AVRUPA'da farklı ülkelerde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Kara yolu ile gelip, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler, ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Avrupa'da farklı ülkelerde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kurban Bayramı'nda ana vatana ulaşan gurbetçilerden Hakan Keskin, İsveç'ten gelip, Bolu'ya gittiğini söyledi. Kapıkule'de Türkiye yazısını görünce mutluluk yaşadığını ifade eden Keskin, "Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutluyuz. İznim Kurban Bayramı'na denk geldi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Akraba, dost ziyaretleri, memleketin sağına soluna gideceğiz, özlediğimiz arkadaşlarımızı, özlediğimiz yerleri göreceğiz. Türkiye yazısının, Türk bayrağının altına geldiğimizde öyle mutlu oluyoruz ki, 'Oh, memlekete geldik' diyoruz. Bütün yorgunluk bitiyor. Bayramda burada olabilmek daha başka. Herkesin daha fazla vakti oluyor, bayramlaşma oluyor. Bayramın ayrı bir havası oluyor, daha farklı oluyor. Hele gurbette yaşayıp da bayramda gelmek çok daha farklı" dedi.

'ÜLKEMİN GÜZELLİĞİNİ HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM' Almanya'nın Frankfurt kentinden gelip, tatilini geçireceği memleketi Kayseri'ye giden Gazi Hazır, "Çok mutluyum. Dünyanın en güzel günü bugün olsa gerek. Neler hissedilmez ki. Ben bu ülke için canımı veririm. Burada çok mutluyum ve kendimi evimde hissediyorum. Bayram için geldim. Canlarım, çocuklarım her şeyim burada. Bayramı onlarla geçireceğim. Bir kısmı da Almanya'da. Dostlarımla, akrabalarımla, ülkemin insanlarıyla yan yana bayramı geçireceğim. Türk bayrağının altında olmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Bayrağın altında resim çekilebilmek için çabaladık. Ömrümüz orada geçti. Ezan sesine hasretiz. Ömrümüz oralarda geçti. Ülkemin güzelliğini hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.

Almanya'dan Balıkesir'e giden Sevgi Aktürk, Türk bayrağı altında olmanın kendisini duygulandırdığını belirtti. Aktürk, "Nasıl bir şey olduğunu yaşamayan anlamaz. Bir toprağına hasret kalıyorsunuz. Türk bayrağı altında olmak beni duygulandırıyor. İnsan dışarıda olunca vatanını daha çok seviyor. Memlekette bizi bekliyorlar. İnşallah bayramdan sonra da Almanya'dan çocuklarımız gelecek. Güzel bir bayram ve tatil geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. VALİ SEZER: TÜM ÖNLEMLER ALINDI Edirne Valisi Yunus Sezer, gerek Kurban Bayramı olması gerekse gurbetçilerin ana vatana gelmeye başlamasıyla Edirne'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında tüm önlemlerin alındığını söyledi. Vali Sezer, "Kurban Bayramı süresince gümrük kapılarımızda 622 gümrük personelimiz ve 190 emniyet personelimiz olmak üzere 812 personel 24 saat esasına göre görev alarak buradaki trafik akışını ve ziyaretçi akışını kesmeden kolaylıkla giriş ve çıkış yapmalarını sağlayacak şekilde görevleri başında olacaklar" dedi.

Kentteki sınır kapılarında bütün tedbirlerin alındığını anlatan Vali Sezer, "Hem bayram tatili boyunca hem de bayram tatilinden de sonra gurbetçi sezonumuzda gelen hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı karşılamak üzere bütün tedbirlerimizi kapılarımızda, gişelerimiz de almış durumdayız. Bu dönemde hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, gümrük personeli takviyesinde bulundular hem de Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından gümrük kapılarında personel takviyesi oldu. Bizler de bu geçişlerle ilgili olarak geçen yıllarda yaşanan aksaklıkları göz önüne alınarak kapılarda kendimiz daha hızlı geçişlerle ilgili düzenlemelere gittik. Hem emniyet hem de gümrük bölge müdürlüğümüz ortak beraber çalışarak birtakım düzenlemeler yerine getirdiler" diye konuştu.