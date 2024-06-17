Edirne'de çeltik tarlasında bulunan yaralı atmaca tedaviye alındı

Enez'e bağlı Sultaniçe köyünde çeltik tarlasına giden Mustafa Elmas, uçamayan atmacayı fark etti. Atmaca’yı koruma altına alarak evine götüren Elmas, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, yaralı atmacayı teslim aldı. Kanadı kırık olduğu tespit edilen atmaca, tedavi altına alındı. Atmacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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