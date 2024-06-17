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        Edirne'de çeltik tarlasında bulunan yaralı atmaca tedaviye alındı

        EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde çeltik tarlasında yaralı bulunan atmaca, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:45
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        Edirne'de çeltik tarlasında bulunan yaralı atmaca tedaviye alındı
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        EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde çeltik tarlasında yaralı bulunan atmaca, tedaviye alındı.

        Enez'e bağlı Sultaniçe köyünde çeltik tarlasına giden Mustafa Elmas, uçamayan atmacayı fark etti. Atmaca’yı koruma altına alarak evine götüren Elmas, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, yaralı atmacayı teslim aldı. Kanadı kırık olduğu tespit edilen atmaca, tedavi altına alındı. Atmacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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