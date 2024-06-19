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        Edirne 36 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 36 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:40
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        Edirne 36 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 36 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Meriç ilçesi Adasarhanlı köyünde 19, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde ise 17 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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