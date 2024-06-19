Edirne 36 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Meriç ilçesi Adasarhanlı köyünde 19, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde ise 17 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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