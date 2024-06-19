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        İş insanı denizde boğuldu

        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde serinlemek için denize giren iş insanı Cüneyt Erginler (52), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:10
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        İş insanı denizde boğuldu
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        EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde serinlemek için denize giren iş insanı Cüneyt Erginler (52), boğuldu.

        Edirneli restoran ve nakliye şirketi sahibi iş insanı Cüneyt Erginler, bayram tatili için Enez’in Altınkum sahilindeki yazlığından önceki gün saat 17.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Erginler’den haber alamayan ailesi hayatından endişe ederek, polise başvurdu. İhbar üzerine polis ve Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Aynı gün saat 20.00 sıralarında, Lunapark mevkisinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde yüzenler, suda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. Denizdeki kişi çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis, cesedin denizde kaybolan Cüneyt Erginler’e ait olduğunu tespit etti. Erginler’in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Enez Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Cüneyt Erginler’in cenazesi Edirne’de toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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