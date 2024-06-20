Edirne'de tarihi camilerdeki el işlemeleri 'Mirasın İzinde' projesi ile geleceğe taşınıyor

EDİRNE'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirnekari sanatçısı Sevilay Güler ve öğrencileri, kentteki tarihi camilerdeki kalem işlemelerini geleceğe taşımak amacıyla 'Mirasın İzinde' projesi başlattı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye ve kalem işleriyle ünlü Eski Cami başta olmak üzere tarihi camilerdeki işlemelerin eskizlerini çıkarıp eşyalara işleyen Sevilay Güler, “Bir nevi geçmişle gelecek arasında bu şekilde köprü oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Edirne’de 15 yıldır kalemkarlık yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirnekari sanatçısı Sevilay Güler, atölyesinde eğitim gören öğrencileri ile birlikte 'Mirasın İzinde' projesi başlattı. Geçmişten günümüze gelen tarihi işlemeleri geleceğe taşımak amacıyla başlattığı proje kapsamında öğrencileriyle kentteki tarihi camileri gezen Güler, eserlerin fotoğraflarını çekip tekrar çizimlerini yaparak eskizlerini çıkarıyor. Çıkardıkları eskizleri yeni eşyalara işleyen Güler ve öğrencileri, tarihi ve kültürel değerleri geleceğe taşımayı amaçlıyor.

'GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ' Kentte, yazı ve işlemeleriyle ün salan tarihi Eski Cami'de öğrencilerine bilgilendirme yapan Sevilay Güler, “Edirne’nin en büyük en eski camilerinden biri Eski Cami. Bir proje yaptık. Bunu daha önce Selimiye Camisi ile yapmıştık. Şimdi de Eski Cami'deyiz. 'Mirasın İzinde' dedik, çünkü yaşayan desenlerin peşindeyiz. Yaşayan desenleri öğrencilerimle birlikte tekrar çeşitli objelere Edirnekari desenlerini çalışmayı istiyoruz. Hem fotoğraflayacağız hem resim ve desen rölovelerini çıkartacağız. Hem onlara bu cami hakkında anlatımlarda bulunuyorum. Yani bir nevi geçmişle gelecek arasında bu şekilde köprü oluşturmaya çalışıyoruz diyebilirim” dedi.

'RÜYAMDA BİLE DESENLERİ GÖRDÜM' Eski Cami'nin 2010 yılında gerçekleştirilen restorasyonunda da görev aldığını belirten Sevilay Güler, "Ben Eski Cami’nin restorasyonunda çalıştım. O zaman bir restorasyon çalışması vardı burada. Raspalarını, alem varaklarını yeniledik ve desenleri çıkardık. Gri bir boyayla, özellikle müezzin mahfilinde gri bir boya, yağlı boya çekilmiş o desenleri biz raspayla üzerindeki boyayı çıtlatıp kaldırarak yeni desenlere ulaştık. Hatta o kadar çok bu desenlerle haşır neşir oldu ki; ben rüyamda desenlerin devamını gördüm yani. Şimdi öğrencilerimle bu desenleri birebir çalışmak için buraya geldik" diye konuştu.

'YAZILARIYLA ÜNLÜ BİR CAMİ' Eski Cami'nin yazılarıyla ünlü bir cami olduğunu anlatan Güler, "Eski caminin en büyük özelliği yazılarının ‘celî sülüs’ yazısıyla ünlü bir cami. Zaten Edirne'nin en eski camilerinden biri. O yüzden Eski Cami deniyor. Biz hem hat yazılarını hem de arada kalmış desenleri tekrar farklı bir açıyla, farklı bir göz ile tekrar desenlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Güler'in öğrencilerinden Şenay Salam da 4 yıldır Edirnekari kursunda olduğunu belirtip, "Eski tarihi öğrenmek, tarihi yapılarda bulunup onların figürlerini çizmek, boyamak çok büyük keyif veriyor bana. Burası kendimle baş başa kalıp daha rahat nefes aldığım bir alan, severek geliyorum. Zor ve yoğun bir tempo ama koşa koşa geliyorum, çünkü seviyorum. Fırçayı elime aldığımda o an için bitiyor. Boyamak zamanı bir anda bitiriyor. Severek geliyorum” dedi.