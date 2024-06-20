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        Tunca Nehri'nde debi bir ayda yarı yarıya düştü, yüzeyi otlarla kaplandı

        EDİRNE'de tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde debi, mevsim normallerinin altına düşünce, su yüzeyi otlar ve evsel atıklarla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:50
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        Tunca Nehri'nde debi bir ayda yarı yarıya düştü, yüzeyi otlarla kaplandı
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        EDİRNE'de tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde debi, mevsim normallerinin altına düşünce, su yüzeyi otlar ve evsel atıklarla kaplandı. Geçen ay aynı tarihte 9 metreküp/saniye akan nehirde debi, son ölçümde 4 metreküp/saniyeye düştü.

        Kentin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre geçen aya göre su seviyesinin yarı yarıya düşmesiyle yüzeyinde ot öbekleri oluşurken, bırakılan evsel atıklarla nehir adeta çöplük haline geldi. Kış ayında yeterli yağışın düşmediği bölgede, mevsim yağışları da alınamayınca nehirlerdeki su seviyeleri de alarm vermeye başladı.

        'NEHİR SEVİYELERİ YÜKSELMEDİ'

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Geçen yaz döneminde yağışlarımız azdı. Kış döneminde yağış aldık ama o da ekili ürünlerin ihtiyacını giderecek seviyede oldu. Yani toprağın çok doyuma ulaşacağı, çok kuvvetli yağışlar almadık. O yüzden de baraj seviyelerimiz, nehir seviyeleri çok yükselmedi kış döneminde. İnşallah bu önümüzdeki süreçte de belli aralıklarla yağışlar alırız. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayız diye umuyorum. 'Ha yaşarsak ne olur' diye baktığımızda Bulgaristan'dan su talep etmekten başka şansımız olmaz şu an" diye konuştu.

        'ÇÖMLEKKÖY BARAJI TEK ÇÖZÜM'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2021'de yatırım programına alınıp yapımına başlanan Çömlekköy Barajı'nın önemine vurgu yapan Arabacı, "Bununla ilgili biz göreve geldiğimizden beri hep gündeme getiriyoruz. Çömlekköy Barajı diyoruz. Neden Çömlekköy Barajı? Bulgaristan sınırından sonra Türkiye sınırlarına su girdiği noktada ilk yapılacak olan baraj projesi. 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapım kararı alındı ve şu an ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı. Müteahhit arkadaşlarla görüştüğümüzde üçte birlik kısmının ödeneğinin bu yıl yapılacağı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söylediler. Bunun bu yıl için faydası var mı? Tabii ki yok. Biz diyoruz ki inşallah bu baraj projemiz çok hızlı bir şekilde yürür. En kısa sürede üreticilerimizi suyla buluştururuz. Yani en azından nehir debilerimize su sıkıntısı yaşarsak eğer buradan bir miktar su aldığımızda buradaki sıkıntıyı gideririz diye umuyorum. Bunun başka bir kaynağı, başka bir çözümü şu an için yok" ifadelerini kullandı.

        'YER ALTI SULARI GİTTİKÇE DERİNLEŞMEYE BAŞLADI'

        Arabacı, yer altı sularının da günden güne tükendiğine dikkat çekerek, "Yer altı sularımızdan hep bahsediyoruz. Bunu Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze de iletiyoruz. Burada yer altı kuyularını vuralım diyoruz ama bilmiyorsunuz ki Türkiye'nin birçok yerinde yer altı suları gittikçe derinleşmeye başladı ve bizim bölgemizde de bu biraz da etkisini göstermeye başladı. Tabii ki devlet büyüklerimiz de her bölgeye kuyu vurulursa bize de önümüzdeki yıllarda göçükler oluşabileceğini, seviyelerin daha aşağıya gideceğini düşünüyor. O yüzden de çok fazla bunlara kuyu vurulmasına izin verilmiyor. Çok ihtiyaç duyulan bölgelerde zaten izin alarak işlemler yapılıyor. Ama bizim bölge olarak bizi kurtaracak, önümüzdeki yıllarda su seviyemiz ya da nasıl sulama yaparız düşüncesinden kurtaracak tek proje, baraj projesi. İnşallah bir an önce biter ve üreticilerimizi suyla buluştururuz" diye konuştu.

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