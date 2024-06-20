Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Diyarbakır'da çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:06 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü.

        Kaza, öğle saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kalkan Mahallesi Baver Mezrası yol ayrımında meydana geldi. Sürücünün isimleri öğrenilmeyen 06 CSB 360 plakalı otomobil ile 34 SP 3907 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 CSB 360 plakalı otomobil, ikiye ayrıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Eğil karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yaralanan 4 kişiden 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Tatilden geriye çöpler kaldı
        Tatilden geriye çöpler kaldı
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tanımadığı bir çifte bardak fırlatan şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de tanımadığı bir çifte bardak fırlatan şüpheli gözaltına alındı
        Tatilcilerin dönüşü İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
        Tatilcilerin dönüşü İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
        Tunca Nehri'nde debi bir ayda yarı yarıya düştü, yüzeyi otlarla kaplandı
        Tunca Nehri'nde debi bir ayda yarı yarıya düştü, yüzeyi otlarla kaplandı
        Trakya'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Trakya'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Uzunköprü'de ay yıldız figürlerine zarar verildi
        Uzunköprü'de ay yıldız figürlerine zarar verildi
        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin 230 liradan satıldı
        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin 230 liradan satıldı