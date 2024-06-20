Diyarbakır'da çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü.

Kaza, öğle saatlerinde Eğil ilçesi kırsal Kalkan Mahallesi Baver Mezrası yol ayrımında meydana geldi. Sürücünün isimleri öğrenilmeyen 06 CSB 360 plakalı otomobil ile 34 SP 3907 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 CSB 360 plakalı otomobil, ikiye ayrıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Eğil karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yaralanan 4 kişiden 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.