Edirne'de taksiyle otomobil çarpıştı; yaralanan 6 kişi, plaj şemsiyeleriyle güneşten korundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan- Uzunköprü karayolu üzerindeki Maltepe köyü kavşağında meydana geldi. Keşan’dan Uzunköprü yönüne gitmekte olan O.T. yönetimindeki 34 HP 2411 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelen O.B.'nin kullandığı 59 T 9556 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada sürücüler O.T. ve O.B. ile otomobilde bulunan G.T. ve takside bulunan G.B., B.D. ile S.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı görerek duranlar ise plaj şemsiyeleriyle yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.