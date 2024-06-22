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        Edirne, Kırkpınar Festivali'ne hazırlanıyor; oteller doldu

        UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların sürdüğü Edirne'de otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:30
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        Edirne, Kırkpınar Festivali'ne hazırlanıyor; oteller doldu
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        UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların sürdüğü Edirne'de otellerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

        Edirne'de bu yıl 663'üncüsü 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası için kentte hazırlıklar sürüyor. Festival havasında geçen ve bir hafta sürecek etkinliklerde, pehlivanların 4-7 Temmuz tarihleri arasında çıkıp, kıran kırana güreş sergileyeceği Er Meydanı'ndaki hazırlıklar son aşamaya geldi. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente çok sayıda ziyaretçi gelmesi beklenirken, 6 bin yatak kapasiteli otellerin büyük bölümü tamamen doldu.

        'YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTIK'

        Kentte otel işleten Selami Tunçel, bir ay öncesinden rezervasyonların yapıldığını belirterek, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl ilk defa perşembe günü ön elemeler olacak, davetlilerin bir kısmı güreşçilerle pazartesi, salı günü kente gelmeye başlarlar. Cuma günü Selimiye Camisi’nde dua edilip, ardından pehlivanlar mezarlığına çelenk koyularak dua edilip sonra cuma namazının ardından ise göndere bayrağın çekilmesi ile güreşler başlıyor. Çevre illere konaklamak için giden nadir oluyor. Güreşseverlerin büyük bir kısmı da pazartesi gününden itibaren kente gelerek camilerde, çimenliklerde çadırları ile konaklıyorlar. Otelimizde 90 kişilik kapasitemiz var, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Bu sene daha kalabalık olacak, diye düşünüyoruz. Güreşlere bu yıl Kırkpınar’da 40 başpehlivan güreşecek. İnşallah zevkli müsabakalar izleriz" dedi.

        'BU YIL YOĞUN İLGİ OLDU'

        Otel müdürü Murat Tunçel, bu yıl Kırkpınar'a yoğun bir ilginin olduğunu ve boş odalarının kalmadığını söyledi. Tunçel, “Bu yıl 663’ncüsü Kırkpınar şenlikleri için yoğun bir ilgi oldu. Bir ay öncesinden rezervasyonlarımız doldu. Otelimizde hiç boş yer kalmadı. Gördüğümüz kadarıyla geçen yıla göre, daha büyük bir katılım bekliyoruz. Bu sene Edirne’ye rekor bir katılım olacağını düşünüyoruz. Kırkpınar için her şey hazır, misafirlerimiz bekliyoruz" diye konuştu.

        ER MEYDANI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı tesis sorumlusu Ahmet Kıyı, Er Meydanı'nda dualı çayır ile 13 bin kapasiteli tribünlerin bakım ve onarımlarının tamamlandığını belirtti. Kıyı, "Bizim için en önemli olan çayırımızın bakımı, çayı hazır olduğu zaman bizim gönlümüzde rahat oluyor. Ondan sonra tribünleri, pehlivan duşları ve tuvaletlerin bakım onarımı, hakem kulesi ve basın emekçilerinin yerlerini hazırlıyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çimlerimizin sulanması, biçilmesi ve 13 bin kapasitesi olan tribünlerimizin bakımlarını ve temizliğini yapıyoruz. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne tüm güreş severleri davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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