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        Sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı minibüsten düşen yolcu 16 gün sonra öldü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen Ufuk Çelik (63), 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:40
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        Sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı minibüsten düşen yolcu 16 gün sonra öldü
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen Ufuk Çelik (63), 16 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 7 Haziran saat 11.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi’nde meydana geldi. R.G., yönetimindeki 22 M 4033 plakalı yolcu minibüsü ile durak dışında yolcu almak için kapısını açarak yol kenarında durmak istedi. Bu sırada minibüste ayakta duran Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan düştü. Başını yere çarpan ve ağır yaralanan Çelik, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çelik, ilk müdahalesinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ufuk Çelik, 16 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan minibüs sürücüsü R.G. ise polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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