Yunanistan'a kaçmak isteyen 16 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si PKK/KCK, 3'ü DHKP/C ve 11'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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