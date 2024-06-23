Yunanistan'a kaçmak isteyen 16 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si PKK/KCK, 3'ü DHKP/C ve 11'i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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