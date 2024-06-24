Edirne'deki lavanta tarlaları bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercihlerinden biri, lavanta tarlaları oldu.

Keşan'daki lavanta tarlaları bayram tatilinde de İstanbul ve çevre illerden gelenleri ağırladı. Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkli tarlalarda hazırlanan özel dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı. Fotoğraf stüdyosunu andıran tarlaları ziyaret edenler, üreticiler tarafından kurulan dekorlarda fotoğraf çektirdi. Özellikle İstanbul’dan tatil amacıyla Saros Körfezi’ndeki tatil beldelerine giden ziyaretçiler, lavanta tarlalarına uğrayarak tarlalarda doğayla iç içe vakit geçirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELER DÜZENLENDİ Öte yandan, İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir yapım şirketi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında lavanta tarlalarında çocuklar için sihirbazlık ve eğlence gösterisi düzenlendi. Çocuklar, sihirbazlık gösterisini meraklı gözlerle izlerken, çalan şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de ortak olurken, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. ‘LAVANTALARIN İÇERİSİNE GİRİNCE RUHUM DİNLENİYOR’ İstanbul’dan gelen Efe Cin, lavantanın çok özel bir bitki olduğunu belirterek, “İlaç olarak kullanılabiliyor. İçecek olarak da tüketebiliyorsun. Çiçekleriyle farklı şeyler yapılıyor. Tıp alanında kullanılıyor. İnanılmaz bir bitki. Zaten görüntüsü muazzam. Lavantaların içerisine girince ruhum dinleniyor. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok beğendim. Herkesin buralara gelip, görmesi ve lavantaları koklaması gerekiyor. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.