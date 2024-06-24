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        Edirne'deki lavanta tarlaları bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercihlerinden biri, lavanta tarlaları oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:25
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        Edirne'deki lavanta tarlaları bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırladı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin tercihlerinden biri, lavanta tarlaları oldu.

        Keşan'daki lavanta tarlaları bayram tatilinde de İstanbul ve çevre illerden gelenleri ağırladı. Ziyaretçiler, göz alıcı mor ve eflatun renkli tarlalarda hazırlanan özel dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı. Fotoğraf stüdyosunu andıran tarlaları ziyaret edenler, üreticiler tarafından kurulan dekorlarda fotoğraf çektirdi. Özellikle İstanbul’dan tatil amacıyla Saros Körfezi’ndeki tatil beldelerine giden ziyaretçiler, lavanta tarlalarına uğrayarak tarlalarda doğayla iç içe vakit geçirdi.

        ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELER DÜZENLENDİ

        Öte yandan, İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir yapım şirketi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında lavanta tarlalarında çocuklar için sihirbazlık ve eğlence gösterisi düzenlendi. Çocuklar, sihirbazlık gösterisini meraklı gözlerle izlerken, çalan şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de ortak olurken, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        ‘LAVANTALARIN İÇERİSİNE GİRİNCE RUHUM DİNLENİYOR’

        İstanbul’dan gelen Efe Cin, lavantanın çok özel bir bitki olduğunu belirterek, “İlaç olarak kullanılabiliyor. İçecek olarak da tüketebiliyorsun. Çiçekleriyle farklı şeyler yapılıyor. Tıp alanında kullanılıyor. İnanılmaz bir bitki. Zaten görüntüsü muazzam. Lavantaların içerisine girince ruhum dinleniyor. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok beğendim. Herkesin buralara gelip, görmesi ve lavantaları koklaması gerekiyor. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

        ‘BURAYA GELENLERİN HEPSİ ÇOK KEYİF ALDIKLARINI VE DİNLENDİKLERİNİ SÖYLEDİLER’

        Lavanta üreticisi Durhan Yakın da bayram tatili süresince lavanta tarlasının ziyaretçi akınına uğradığını söyleyerek, “Özellikle İstanbul’dan ve il dışından tatil için bölgemize gelen misafirlerimiz çoğunluktaydı. Tarlayı ziyaret ederek, çok beğenip ve bizlere iyi dileklerini ileterek buradan ayrıldılar. Buraya gelenlerin hepsi çok keyif aldıklarını ve dinlendiklerini söylediler. Özellikle Keşan’da ‘Neresi ziyaret edilebilir?’ diye internette arama yaptıklarında tarlamızı görerek, burayı ziyaret ettiler. 9 günlük bayram tatilinde tarlamızda çok fazla yoğunluk oldu. Biz de çok memnunuz. Ziyaretçi yoğunluğundan ve gelen olumlu yorumlardan mutluyuz. Tarlamız 15 gün daha ziyaret edilebilecek. 6-7 Temmuz’da da hasat gerçekleştirilecek. Ziyaretçilerimizi tarlamıza bekliyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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