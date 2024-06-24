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        Edirne'de 1 ayda 870 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de son 1 aydaki operasyonlarda 870 kaçak göçmen ile 16 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:40
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        Edirne'de 1 ayda 870 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de son 1 aydaki operasyonlarda 870 kaçak göçmen ile 16 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda şüpheli görülen 13 araç, durduruldu. Bu araçlarda ve sınır bölgesinde yapılan kontrollerde aralarında çocukların da olduğu toplam 870 kaçak göçmen ile 16 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 13 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 16 organizatör de adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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