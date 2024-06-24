Edirne'de anız yangını, yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü

EDİRNE'de TOKİ konutlarının bulunduğu yerleşim yerine yakın alanda anız yangını çıktı. Yaklaşık 90 dönümlük tarım arazisiyle çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Barutluk Mahallesi'ne bağlı Fırınlar Sırtı mevkisinde, TOKİ konutlarının hemen yanında bulunan biçili tarlada, anız yangını çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Alevlerin, yerleşim yerini de tehdit ettiği yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın müdahale araçları da destek verdi. TOKİ sakinleri de taşıdıkları su dolu bidonlarla yangına müdahale ederek ekiplere destek oldu.