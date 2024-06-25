Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı çelenk bıraktılar

EDİRNE'deBalkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Çamerya'da katledilen Müslüman Arnavutları anma etkinlikleri kapsamında Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne 'Çamerya Katliamını Unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Yunanistan'ın kuzey batısında 1944-1945 yılları arasında binlerce Arnavut Müslüman'ın ölümüyle sonuçlanan Çamerya Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'nun önünde eylem düzenlendi. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen eyleme katılanlar, ellerindeki siyah çelengi, konsolosluk önüne bıraktı.

'KATLİAM UNUTULMAYACAK' Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Çamerya katliamının unutulmayacağını belirterek, "Burada toplanmamızın sebebi, 1944-1945 yıllarında Yunanistan'ın kuzey batısında Çamerya bölgesinde katlettiği binlerce masum Arnavut Müslüman insanı anmaktır. Bu katliam da unutturulamadı ve unutulmayacak. Yunan hükümeti ayak oyunlarıyla kendisi için tehlike gördüğü her topluluğu ya silahla katletmeye ya da psikolojik baskılarla boyun eğdirmeye tarih boyunca devam etmiştir. Demokrasinin beşiği olarak görülen topraklar aslında katliamlarla kan gölüne dönen topraklar olmuştur" dedi.

'TEHLİKE DEĞİL, ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUZ' Türkiye'de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının tehlike olarak değil, birer zenginlik olarak görüldüğüne dikkat çeken Mutlu, "Fener Rum Ortaokulu, Zoğrafyan Rum Lisesi, Gökçeada Azınlık Rum Ortaokulu ve lisesi. Bunlar, ülkemizde faaliyet gösteren birkaç azınlık okulunun adlarıdır. Bu okullarda okuyan da bu ülkenin vatandaşıdır. Bizler Rum ve Ermeni okullarını tehlike olarak değil, zenginlik olarak görmekte ve devlet adamlarımız gereken desteği de vermektedir. Ya Yunanistan'da? 1983'te başlayıp, 2005 yılına kadar Türk adından o kadar rahatsız oldular ki adında Türk kelimesi geçen bütün sivil toplum kuruluşlarına tabela indirmeyle başlayan eziyetleri iç hukukla kapatmaya kadar vardırmışlardır. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunan devletini yaptığı bu yanlış sebebiyle suçlu buldu ve Türk adını kullanabileceği yönünde karar verdi. Ancak Yunan hükümeti, 'AİHM kararlarını uygulamıyorum' diyebilecek kadar ileri gitmiş ve kararı tanımamıştır" diye konuştu.