Kırkpınar'da bazı başpehlivanlardan ön eleme uygulamasına 'güreşmeyiz' çıkışı

EDİRNE'de 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bu yıl ilk kez uygulanacak lig usulü katılımda, ön elemeye kalan bazı başpehlivanlar protesto kararı aldı. Pehlivanların yaptıkları ortak açıklamada, uygulamanın adaletsiz olduğu belirtilerek, "Yağlı Güreş geleneğimizi hiçe sayan ve er meydanına başpehlivanların çıkmasını engelleyen, yağlı güreş tarihimizde hiç bir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz" denildi.

Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncü kez düzenlenecek. Bu yıl uygulamaya konulan lig usulüyle katılımda, piyasa güreşlerinde aldıkları başarılı sıralamasına göre Kırkpınar'da güreşebilecek 32 başpehlivan belirlendi. Sıralamaya giremeyen başpehlivanların arasında 8 pehlivan ise 4 Temmuz'da er meydanında düzenlenecek ön eleme karşılaşmalarıyla Kırkpınar'a katılma hakkı kazanabilecek.

ÖN ELEMEYE BAZI BAŞPEHLİVANLARDAN PROTESTO Aralarında Salih Erinç, Abdullah Güngör, Seçkin Duman gibi başarılı güreşçilerin de olduğu bazı başpehlivanlar, yayınladıkları ortak açıklamayla, ön eleme sistemini eleştirip, yanlıştan dönülmesini istedi. Açıklamada, "663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yapılacak altın kemer mücadelesine TGGF tarafından Yağlı Güreş geleneğimizi hiçe sayan ve Er Meydanı'na başpehlivanların çıkmasını engelleyen, yağlı güreş tarihimizde hiç bir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz" denildi.

'SADECE GÜREŞMEK İSTİYORUZ' Uygulamanın adaletsiz olduğunun belirtildiği açıklamada, "İlk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında lig ilk 8’i ile güreşeceğimizi bunun adaletsiz olduğunu federasyona bildirmemize rağmen bugüne kadar yanlıştan dönüş yapılmamıştır. Perşembe günü yapılacak olan ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı, başpehlivanlar arasında ayrım olmadan cumartesi Edirne Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz. İlgili talimat değişikliğinin iptali için avukatımız Mehmet Fatih Büyükyayla aracılığıyla Danıştay 10'uncu Dairesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na dava açtığımızı ve sadece güreşmek istediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

LİG USULÜ Öte yandan piyasa güreşlerinde aldıkları başarılara göre, bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkı kazanan 32 başpehlivan şu şekilde oluştu: Birinci torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım İkinci torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz Üçüncü torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar