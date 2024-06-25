Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kırkpınar'da bazı başpehlivanlardan ön eleme uygulamasına 'güreşmeyiz' çıkışı

        EDİRNE'de 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bu yıl ilk kez uygulanacak lig usulü katılımda, ön elemeye kalan bazı başpehlivanlar protesto kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar'da bazı başpehlivanlardan ön eleme uygulamasına 'güreşmeyiz' çıkışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bu yıl ilk kez uygulanacak lig usulü katılımda, ön elemeye kalan bazı başpehlivanlar protesto kararı aldı. Pehlivanların yaptıkları ortak açıklamada, uygulamanın adaletsiz olduğu belirtilerek, "Yağlı Güreş geleneğimizi hiçe sayan ve er meydanına başpehlivanların çıkmasını engelleyen, yağlı güreş tarihimizde hiç bir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz" denildi.

        Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncü kez düzenlenecek. Bu yıl uygulamaya konulan lig usulüyle katılımda, piyasa güreşlerinde aldıkları başarılı sıralamasına göre Kırkpınar'da güreşebilecek 32 başpehlivan belirlendi. Sıralamaya giremeyen başpehlivanların arasında 8 pehlivan ise 4 Temmuz'da er meydanında düzenlenecek ön eleme karşılaşmalarıyla Kırkpınar'a katılma hakkı kazanabilecek.

        ÖN ELEMEYE BAZI BAŞPEHLİVANLARDAN PROTESTO

        Aralarında Salih Erinç, Abdullah Güngör, Seçkin Duman gibi başarılı güreşçilerin de olduğu bazı başpehlivanlar, yayınladıkları ortak açıklamayla, ön eleme sistemini eleştirip, yanlıştan dönülmesini istedi. Açıklamada, "663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yapılacak altın kemer mücadelesine TGGF tarafından Yağlı Güreş geleneğimizi hiçe sayan ve Er Meydanı'na başpehlivanların çıkmasını engelleyen, yağlı güreş tarihimizde hiç bir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz" denildi.

        'SADECE GÜREŞMEK İSTİYORUZ'

        Uygulamanın adaletsiz olduğunun belirtildiği açıklamada, "İlk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında lig ilk 8’i ile güreşeceğimizi bunun adaletsiz olduğunu federasyona bildirmemize rağmen bugüne kadar yanlıştan dönüş yapılmamıştır. Perşembe günü yapılacak olan ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı, başpehlivanlar arasında ayrım olmadan cumartesi Edirne Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz. İlgili talimat değişikliğinin iptali için avukatımız Mehmet Fatih Büyükyayla aracılığıyla Danıştay 10'uncu Dairesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na dava açtığımızı ve sadece güreşmek istediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

        LİG USULÜ

        Öte yandan piyasa güreşlerinde aldıkları başarılara göre, bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkı kazanan 32 başpehlivan şu şekilde oluştu:

        Birinci torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım

        İkinci torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz

        Üçüncü torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar

        Dördüncü torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun

        Lig usulüne göre, Kırkpınar'a katılacak son 8 pehlivan, 4 Temmuz Perşembe günü Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak ön eleme güreşleriyle belirlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı çelenk...
        Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı çelenk...
        Türkiye-Yunanistan sınırında voleybol dostluk maçı oynandı
        Türkiye-Yunanistan sınırında voleybol dostluk maçı oynandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı