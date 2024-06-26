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        Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:45
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        Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşençiftliği köyünde yaptığı uygulamada yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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