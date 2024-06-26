Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşençiftliği köyünde yaptığı uygulamada yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisinin işlemleri sürüyor.

EDİRNE'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

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