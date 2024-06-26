Edirne'de anız yangını, ormana da sıçradı; 56 dekarlık alan zarar gördü

Dün akşam saatlerinde Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Lalapaşa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 dekar orman, 54 dekar tarım arazisi ve 250 saman balyası yanarak zarar gördü.

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