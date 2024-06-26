Açılan kontenjanla Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne giren başpehlivanlar mezun oldu

TRAKYA Üniversitesi'nin 2020 yılında Kırkpınar'da güreşen başpehlivanlar için açtığı kontenjanla girdikleri Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan başpehlivanlar Nedim Gürel ve Semih Turgut, mezun oldu. Güreşçilerden Nedim Gürel, "İnşallah yüksek lisans ve doktora yapıp Trakya Üniversitesi'nin yakasını bırakmayacağız" dedi.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde, 2020 yılında açılan kontenjanla, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde güreşen pehlivanlara eğitim hakkı tanındı. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için açılan programa ilk girenlerden olan başpehlivanlar Nedim Gürel ile Semih Turgut, 4 yıllık eğitimlerini tamamlayarak bugün Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, diğer mezun öğrencilerle diploma heyecanı yaşadı. Başpehlivanlar, 5- 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi öğretim üyelerinin elinden diplomalarını aldı.

Başpehlivanlardan Nedim Gürel, yüksek lisans ve doktora da yapmak istediğini belirtip, "Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oluyoruz. 4 yılımız bitti. Fakültenin ilk lisans öğrencisi pehlivanları olacağız. Sayın rektörümüz Erhan Tabakoğlu senato kararıyla bize bu imkanı tanıdı. Başta ona teşekkür ediyoruz sonra okulumuzdaki saygıdeğer hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle 4 yılı tamamlamış olduk. İnşallah yüksek lisans ve doktora yapıp Trakya Üniversitesi'nin yakasını bırakmayacağız" dedi.

'KIRKPINAR'A ÇOK MOTİVEYİZ'

Kırkpınar'a da çok motive şekilde hazırlandıklarını anlatan Gürel, "Kırkpınar'a da 10 günlük bir süre kaldı. Oraya da çok motiveyiz, antrenmanlarımızı yaptık. İnşallah okulumuzu ve kulübümüzü orada temsilen mücadele edeceğiz, güreşimizi yapacağız. Katıldığımız bütün güreşlerde kürsünün en üst basamağına çıkmak için uğraşıyoruz, hedefim tabii ki altın kemer olacak Sarayiçi Er Meydanı'nda" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Başpehlivan Semih Turgut da eğitimini tamamladığı için çok mutlu olduğunu anlattı. Turgut, "Benim için aslında geç kalınmış bir eğitim ama tamamladığım için çok mutluyum. Ben de tüm arkadaşlarım gibi heyecanlıyım. Biz ufak yaştan beri yağlı güreşe başladığımız için eğitime biraz ara vermek zorunda kaldık çünkü bizim antrenmanlarımız çok sıkı ve ağır oluyordu. Kırkpınar'da 2017'de derece yaptıktan sonra Başaltı kategorisinde, rektörümüz de böyle bir imkan sağladı bize. Onu değerlendirdik ve okulumuz da bizi kabul etti. Burada inşallah diplomamızı alacağız. Tabii ki gurur verici benim için. Çıraklarıma ve evladıma örnek olabilecek bir durum" diye konuştu.