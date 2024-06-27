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        Edirne'de 215 dekar tarım arazisi ve orman zarar gördü

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan anız yangınında, 215 dekar tarım arazisi ve orman zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:55
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        Edirne'de 215 dekar tarım arazisi ve orman zarar gördü
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        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan anız yangınında, 215 dekar tarım arazisi ve orman zarar gördü.

        İlçeye bağlı Uzunbayır köyü yakınlarında hasat edilen buğday tarlasında öğleden sonra anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, önce yakınlardaki ekili buğday tarlasına, ardından ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alındı. Yangında, 50 dekarı buğday ekili tarla, 15 dekarı ise orman olmak üzere toplam 215 dekar alan zarar gördü.

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