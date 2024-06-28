Meriç Nehri'nde ilk resmi kürek müsabakası için hazırlıklar başladı

EDİRNE'nin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri, 12-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kupası'yla ilk resmi kürek müsabakasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Parkurun iskeletini oluşturacak tonozların nehre bırakılmasıyla hazırlıkların başladığını söyleyen Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, "Türkiye'de hem ilk hem de Avrupa'da da önde gelen bir parkur olması planlanıyor" dedi.

Edirne'de eylül ayının ilk haftasında Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde, ilk resmi müsabakalar 12-14 temmuz tarihleri arasında, Gençler Türkiye Kupası kürek yarışlarıyla başlayacak. Türkiye Kürek Federasyonu ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü işbirliğiyle düzenlenecek organizasyon öncesi, toplam 2 bin metreden oluşacak parkurun iskeletini oluşturacak tonozlar vinçli katamaran yardımıyla nehre bırakıldı.

“AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN PARKURLARINDAN OLMASI PLANLANIYOR” Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, uzun süredir Meriç Nehri'nde resmi etkinlik yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kılıç, "Bu parkurumuzun özelliği 2 bin metre olimpik bir parkur. Uluslararası standartlarda yapılacak. Müezzinoğlu Köprüsü'nden Karaağaç Köprüsü'ne doğru bir yarışma güzergahı olacak. Uluslararası standarttaki parkurlarından daha ekstra olarak aynı zamanda dokuz ve onuncu kulvarlı şekilde yapılacak. Normalde uluslararası standartta parkurlar altı kulvar yeterli olarak öngörülüyor ama biz burada alanın genişliğinden dolayı faydalanarak pozitife çevirdik bu işi ve 9 kulvarlık parkuru yaparak burada da Türkiye'de hem ilk hem de Avrupa'da da önde gelen bir parkur olması planlanıyor" dedi.

“OLİMPİYATLARDAN ÖNCE EDİRNE'DE KAMP YAPMAK İSTİYORLAR” Uluslararası federasyonların da parkuru çok yakından takip ettiğini söyleyen Kılıç, "Olimpiyatlardan önce kısa bir zaman da olsa, buraya gelerek antrenman ve kamp yapmak istiyorlar. Tabii ki kürek 365 gün antrenman yapılan bir spor olduğu için olimpiyatlardan sonra da kendi ülkelerinde uygun şart bulunmayan ülkeler özellikle Ortadoğu'dan da çok talep var bize Türkiye'ye gelmek için. Buraya kampa gelecekler. İnşallah Edirne'miz hak ettiği değeri bundan sonra su sporlarına da sahip olarak kazanmış olacak. Yaşayan ve sürekli aktif olan bir parkurumuz olacak" diye konuştu.

“HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU” TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da, 2020 yılından beri hazırlıkların sürdüğünü anlattı. İba, "Hayallerimiz gerçek oldu. Devletimizin, bakanlığımızın desteğiyle, federasyonumuzun desteğiyle. Biliyorsunuz önümüzdeki Eylül ayının ilk haftası Avrupa Kürek Şampiyonası, ondan sonraki hafta Balkan Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Öncesinde de gördüğünüz platformlar artık gelmeye başladı. Bunlar Meriç Nehri'nde kurulacak olan kürek parkuru platformlarını hizalamak için, kurmak için bize yardımcı olacak aletler. 12-14 temmuz arası Gençler Türkiye Şampiyonası olacak Meriç Nehri'nde. Bununla ilgili şu anda çalışmalar son sürat devam etmekte" şeklinde konuştu.