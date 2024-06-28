Edirne Keşan'da orman yangını
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde orman yangını çıktı.
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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