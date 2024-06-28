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        Kırkpınar'da başpehlivana 550 bin lira ödül

        Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 550 bin TL para ödülü verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:50
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        Kırkpınar'da başpehlivana 550 bin lira ödül
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        Edirne’de bu yıl 663'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan güreşçiye 550 bin TL para ödülü verilecek.

        Edirne'de bu yıl 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin programı belirlendi. Güreşler, 4 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle başlayacak. Edirne Belediyesi, 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı bu yıl 550 bin TL'lik para ödülü verecek. Başpehlivan ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak.

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri Biletix'te satışa sunuldu. Edirne Belediye encümen kararıyla 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi. Güreş severler, 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü için bilet alarak içeriye girebilecek. Cumartesi günü için biletler, 400 ile 500TL, pazar günü ise 500 ile 750 TL olarak satışa çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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