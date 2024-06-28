Edirne Keşan'da orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDIEdirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
Edirne’nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında, saat 16.00 sıralarında çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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