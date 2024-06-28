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        Edirne'de, seyir halindeki traktöre bağlı 2 römork ve üzerindeki saman balyaları yandı 

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı 2 römork ve üzerinde bulunan saman balyaları yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:32 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:35
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        Edirne'de, seyir halindeki traktöre bağlı 2 römork ve üzerindeki saman balyaları yandı 
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı 2 römork ve üzerinde bulunan saman balyaları yandı.

        Yangın, akşam saatlerinde Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu’dan, Keşan yönüne ilerleyen M.F. yönetimindeki 22 LP 471 plakalı traktöre bağlı 2 römorkta bulunan saman balyaları, bilinmeyen nedenle tutuşarak, yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden M.F., traktörü römorklardan ayırarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu saman balyaları ve römorklar kullanılamaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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