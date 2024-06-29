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        Keşan'da anız yangınının ormana sıçradığı anlar kamerada

        EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında balya makinesinden çıkan kıvılcımların çıkardığı anız yangınının ormana sıçradığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:25
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        Keşan'da anız yangınının ormana sıçradığı anlar kamerada
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında balya makinesinden çıkan kıvılcımların çıkardığı anız yangınının ormana sıçradığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yangında 40 dönüm orman ile 8 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Keşan’a bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasında, dün saat 16.00 sıralarında balya makinesinden çıkan anız yangını ormana sıçradı. Çevredekilerin su tankeri ve traktörlerle müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Yangınının ormana sıçradığı anlar Şabanmera Köyü Muhtarı Emin Özcan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sonucu 40 dönüm orman alanı, 8 dönüm anız zarar gördü.

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        Galeri

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