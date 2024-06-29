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        Kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nden 'kesintili sulama' yapılacak

        TÜRKİYE'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de, tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisinin aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle 2 metreküp/saniyeye düşmesi nedeniyle kesintili sulamaya geçildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:50
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        Kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nden 'kesintili sulama' yapılacak
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        TÜRKİYE'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de, tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri’nin debisinin aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle 2 metreküp/saniyeye düşmesi nedeniyle kesintili sulamaya geçildiği belirtildi.

        Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayarak ilk sırada yer alan Edirne'de, bu yıl 500 bin dekar alanı çeltik ekimi yapıldı. Son 70 yılın en sıcak kışını geçiren Edirne'de çeltik tarlalarının sulanmasında önemli rol oynayan Tunca Nehri’nin debisi, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle 2 metreküp/saniyeye düştü. Tunca'nın kuruma noktasına geldiği bazı bölgelerde üreticiler, sulama pompalarını çalıştıramaz duruma geldi.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri havzasında incelemelerde bulundu. Bayazıt, nehrin debisinin 2 metreküp/saniyeye düştüğünü belirterek, üreticinin su ihtiyacını karşılayabilmek için kesintili sulamaya geçildiğini ve su seviyesi belli bir seviyeye gelene kadar kontrollü sulama yapılacağını söyledi. Bayazıt, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle su seviyesi azalan Tunca Nehri’nden 12 bin 500 dekarlık kısmı çeltik olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin dekar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Nehir debisinin 2 metreküp/saniye aktığı şu günlerde, çeltik üretiminde artan su ihtiyacı ile birlikte su seviyesinin düşüş göstermesinden dolayı, üreticimizin su ihtiyacını karşılayabilmek için kesintili sulamaya geçilmiş olup, su seviyesi belli bir seviyeye gelene kadar kontrollü sulama yapılacaktır” dedi.

        Öte yandan Tunca Nehri'nin Edirne kesiminde su seviyesinin düşmesi nedeniyle Bulgaristan'ın nehir üzerindeki barajlardan su salması yönünde girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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