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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın, ağaçlara sıçradı

        EDİRNE'de buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıp çevredeki ağaçlara sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:35
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın, ağaçlara sıçradı
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        EDİRNE'de buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıp çevredeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylüler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Donbay köyünün Kocatepe mevkiindeki ekili buğday tarlasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlara sıçradı. Köylüler, yangına traktör ve hortumlarla müdahale ederken, bölgeye Edirne Belediyesi, Lalapaşa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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